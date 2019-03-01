المشاط يطيح بالحوثي من منصبه

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اصدر رئيس ما يسميى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط قرار باقالة محمد علي الحوثي وتعيينه عضو في مجلس الشورى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة الحوثي أن "رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أصدر قرارا رقم (145) لسنة 2019، بتعيين محمد على الحوثي عضوا في مجلس الشورى" بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه عضوا في المجلس السياسي الأعلى.

ويشغل الحوثي منصب رئيس اللجنة الثورية العليا في منذ 6 فبراير 2015.

وكان المجلس السياسي الأعلى قرر خلال اجتماع له برئاسةمهدي المشاط في 17 مارس الماضي، ضم محمد الحوثي والقيادي الجنوبي في تنظيم المؤتمر الشعبي العام، أحمد غالب الرهوي، إلى عضوية المجلس.