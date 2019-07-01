«متفجرات»في سيارتي ميسي وسواريز .. والشرطة تتحرك

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تلقت قوات الأمن في مطار برشلونة، الثلاثاء، بلاغا بوجود متفجرات في سيارتي النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وزميله الأورغوياني لويس سواريز، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.
ونقلت "فوكس سبورتس" عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن قوات الأمن في مطار "إل برات"، أجرت تفتيشا طارئا ودقيقا على سيارتي ثنائي الفريق الكتالوني بعد تلقيها بلاغا يفيد بوجود متفجرات بداخلهما.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي وسواريز، ركنا سيارتيهما في موقف السيارات في مطار "إل برات" في برشلونة، قبل سفرهما معا إلى مدينة إيبيزا لقضاء إجازة قصيرة هناك.