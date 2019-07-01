خبر سار للمتقاعدين المدنيين في جميع المحافظات اليمنية

الأربعاء 31 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 558

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالعاصمة المؤقتة عدن،اليوم الثلاثاء عن بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بجميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات غير المحررة لشهر أغسطس ابتداءً من يوم الأحد القادم.

ودعا رئيس الهيئة علي الهدار، كافة المتقاعدين للتوجه بالموعد المحدد إلى مراكز البريد وفروع البنوك والكريمي على مستوى الجمهورية لاستلام معاشاتهم لشهر أغسطس. وفقا لموقع "سبتمبر نت".

وشدد الهدار على ضرورة اصطحاب المتقاعدين الوثائق الثبوتية لاستلام معاشاتهم.