قوات «الجيش» تعلن حصاد عملية تمشيط واسعة نفذتها اليوم بـ«الضالع»

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لقي مالا يقل عن 20 مسلحاً حوثياً مصرعهم وأصيب آخرون خلال عملية تمشيط واسعة نفذها ابطال الجيش الوطني في أوكار المليشيات اليوم الثلاثاء بقريه القهرة، شرق مديرية مريس، شمال محافظة الضالع.
ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" عن مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة أحرزت تقدما في مديرية مريس وقامت بعملية تمشيط عدد من المواقع المحررة من قبضة المليشيات الحوثية.
وأكد المصدر أن أبطال الجيش شنوا هجوما كبيرا على مواقع المليشيات الحوثية وقاموا بتمشيط موقع السبعة والمنقيز والقهرة في المحور الشرقي لجبهة مريس، بالإضافة الى حصن شداد والرفقة وأجزاء من منطقة صولان وموقع العظم ووينان.