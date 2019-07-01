السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

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أطلقت السعودية خرائط تفاعلية لإرشاد الحجاج هذا العام في مكة المكرمة وبقية المشاعر المقدسة.
وذكر الحساب الرسمي للمرور السعودي، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء "سعيا من قيادة قوات أمن الحج لتسهيل حركة الحجاج وتوفير أعلى سبل الراحة لضيوف الرحمن، أطلق المرور السعودي الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج 1440 هجرية، الموافق 2019".
ونشر موقع وزارة الداخلية السعودية معلومات تفصيلية عن خرائط الحركة المرورية للحج، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجاج بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة عن الأمن العام فيما يخصهما.
وقال الموقع "الآن الخرائط التفاعلية متاحة بين يديك خريطة تفاعلية، يشمل كل منها تعليمات حول طريقة استخدام الوظائف المتوفرة في الخرائط التفاعلية كالبحث والطباعة و التجول ضمن الخريطة، كما يحتوي هذا الجزء على قائمة بالأسئلة الأكثر شيوعا". وتوفر الخرائط، إمكانية البحث في خطوات تطويرية داعمة للعمل المرورى في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة هذا العام"، بحسب موقع الداخلية السعودية.