«الحوثيون» يغلقون مطعماً في قلب «صنعاء» بعد محاصرته بعدد من الأطقم

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أغلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، مطاعم الخطيب فرع الستين، وسط صنعاء، بعد محاصرته بعدد من الأطقم.
ونقل موقع "العاصمة أونلاين" عن مصادر مخاصة أن الميليشيات الانقلابية طالبت المطعم بدفع مبالغ مهولة، تحت مسمى "ضرائب"، وتقدر ب200 مليون ريال.
وذكرت المصادر أن عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية جاءت مرتدية الزي عسكري، ومموهين وجوههم بالسواد، لتخفي ملامحها خوفا من معرفة المواطنين لهم.
يذكر أن عدد العاملين في مطعم الخطيب يبلغ أكثر من ألف عامل، ويعولون مئات الأسر.