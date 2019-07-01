ردا على دعوات إماراتية لتقسيم اليمن.. ”قطر“ تثلج صدور اليمنيين وتؤكد ”لم يتدخل أحد في شئون اليمن الا ودفع الثمن“

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد وزير الدولة نائب رئيس الوزراء القطري حمد الكواري، الثلاثاء 30 يوليو/تموز، انه ”لم يتدخل أحد في شئون اليمن إلا ودفع الثمن“.

وقال ”الكواري“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ”‏اليمن من أعرق الدول، وأحد حواضر الحضارة، وأكثر الشعوب جدارة لأن يعيش بكرامة“.

وأضاف ”لو أن دول الخليج حين جاد عليها الزمان أهلته ـ اي اليمن ـ وساهمت في تنميته، لكان لها الآن مصدر أمان وخير“.

وأكد انه ”لم يتدخل أحد في شئونه إلا ودفع الثمن“، مخاطبا دول الخليج قائلا ”دعوا اليمن لليمنيين، وثقوا فيهم، وساهموا في إعادة بنائه، ولن يكون إلا موحدا“.

ويأتي هذا الموقف القطري، ردا على دعوات إمارتية لتحقيق مشروع إنفصال "جنوب اليمن" أو فك الارتباط، والتمرد على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

والأحد المنصرم 28 يوليو/تموز، أعلنت الأمارات على لسان مسؤول مقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ”انتهاء اليمن الموحد“.

وقال مستشار ”بن زايد“ الأكاديمي عبد الخالق عبدالله في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ”‏لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم“.