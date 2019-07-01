رسميا.. إيران والإمارات تعلنان تحالفهما بـ”بيان مشترك“

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أكد بيان إيراني إماراتي مشترك، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين وضمان أمن مياه الخليج.
جاء ذلك في ختام الاجتماع السادس لقادة خفر السواحل بدولة الإمارات مع مسؤولين في طهران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قائد خفر السواحل الإماراتي العميد مصباح الأحبابي قوله، إنه" لابد من تنسيق متواصل مع إيران لضمان سلامة خطوط الملاحة".
وأضاف، أن تعزيز العلاقات مع إيران بإمكانه ضمان أمن المياه الخليجية.
بدوره قال قائد قوات حرس الحدود الإيراني، إن "لقاء الوفد العسكري الإماراتي محطة مهمة لتحقيق التعاون الأمني بين البلدين".
وأضاف، يجب إدارة الحدود المشتركة مع الإمارات عبر تعزيز التواصل الميداني المشترك.
وكان وفد عسكري إماراتي مكون من سبعة أشخاص وصل اليوم إلى طهران لاستئناف المحادثات بين البلدين المتوقفة منذ 2013م.