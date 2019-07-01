القوات السعودية تدعم محافظا جنوبيا متمردا على ”الشرعية“ بآليات ومصفحات عسكرية

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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سلمت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء 30 يوليو/تموز، 18 آلية مصفحة لسرايا مكافحة الإرهاب بفرع الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، في الوقت الذي لايزال فيه محافظ المحافظة راجح باكريت متمردا على الحكومة الشرعية.

وتم تسليم الآليات العسكرية السعودية، بحضور محافظ المهرة راجح باكريت، وقائد قوات التحالف العربي المشتركة في المهرة العميد البحري الركن أحمد تركي العصلاني، والعقيد البحري الركن عبدالله محمد الشهراني وقائد الشرطة العسكرية بالمهرة العقيد محسن مرصع.

وأشاد محافظ المهرة، بالدعم الكبير والمستمر من جانب المملكة العربية السعودية لمحافظة المهرة في جميع المجالات الخدمية والتنموية والأمنية والعسكرية المساندة لجهود السلطة المحلية في تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين.

وقال باكريت ”إننا اليوم نرسخ قواعد الأمن ونعمل على حفظ الأمن والاستقرار في محافظة المهرة، وإن تسليم الآليات المصفحة لسرية مكافحة الإرهاب بالشرطة العسكرية يعد تأكيداً على العزم في المضي قدما نحو تثبيت الأمن وفرض هيبة الدولة ومكافحة الإرهاب والتهريب“.

بدوره، أكد العقيد البحري الركن عبدالله الشهراني، حرص التحالف العربي على تقديم المزيد من الدعم القتالي واللوجستي للوحدات الأمنية والعسكرية لتؤدي مهامها في تأمين محافظة المهرة.

ويأتي هذا الدعم السعودي، في الوقت الذي تشكو فيه قيادات الحكومة الشرعية من تمرد محافظ المهرة راجح باكريت، على سلطاتها، ورفضه توريد عائدات المحافظة الى فرع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).