فيما مصادر تعلن فشله.. قيادات جنوبية تكشف نتائج ”مؤتمر الجنوب“ الذي احتضنته الأردن

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أعلنت قيادات ومصادر جنوبية، فشل المؤتمر الجنوبي، الذي حضره قادة سياسيون من الجنوب في العاصمة الأردنية عمان، ونظمه المعهد الأوروبي للسلام بالتعاون مع مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.
القيادي الجنوبي ”أحمد عمر بن فريد“ قال في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ”إنه لم يسمح للقاء أن يعقد“، مؤكدا أن ”المنع هو أفضل نتيجة للقاء“.
واختتم المؤتمر في العاصمة الأردنية بحضور قيادات سياسية من المكونات الجنوبية، أبرزها رئيس الوزراء اليمني السابق حيدر أبو بكر العطاس، كما شارك فيه عضوان من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وهما مراد الحالمي وصالح بن فريد، وقياديان جنوبيان مقربان من السعودية والحكومة اليمنية.
ونقلت ”الجزيرة“ عن مصادر مطلعة قولها ان ”المؤتمر لم يستكمل مهامه وتحول إلى لقاء تشاوري بعكس ما كان مقررا له، بسبب عدم تنسيق الجهة المنظمة بشكل مسبق مع السلطات الأردنية“.
وقال مشاركون في المؤتمر إنه من المقرر أن تستكمل النقاشات في سبتمبر/أيلول المقبل في العاصمة الأردنية بمشاركة جميع المكونات الجنوبية.