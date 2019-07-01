الأمم المتحدة تعلن إيقاف 21 برنامج دعم تابع لها في اليمن خلال الاشهر القادمة.. ما السبب ؟ الحوثيون يعلنون عن ”مفاوضات“ في ”مسقط“ تناقش ”ترتيبات المرحلة الانتقالية“ من هو المسؤول عن قصف سوق ”آل ثابت“ بصعدة الحوثي أم التحالف ؟ البرازيل تقرر منع رونالدينيو من السفر سان جيرمان يتعاقد مع السنغالي جاي بونجاح يقترب من موناكو بـ15 مليون يورو شاهد الفيديو : مشاهد بطولية لعملية اقتحام الجيش متارس الحوثيين ومصدر عسكري يزف بشارات النصر من الجنوب اندلاع اشتباكات عنيفة في مأرب وسقوط قتلى والطيران يشن عدة غارات الأحمر اليمني يلتقي الليلة منتخب فلسطين - ماذا قال لهم وزير الشباب وبماذا وعد؟ «توقيت المباراة والقناة الناقلة» اعلان سار من الجوازات ودعوة للمواطنين سرعة التوجه لفروعها في 7 محافظات يمنية واصطحاب هذه الوثائق
أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الثلاثاء 30 يوليو/تموز، عن مباحثات مع الأمم المتحدة في العاصمة العمانية مسقط، لمناقشة ”استئناف المناقشات السياسية الشاملة وترتيبات المرحلة الانتقالية“.
وقالت وكالة ”سبأ“ بنسختها الحوثية ان نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم، ناقش مع الناطق الرسمي باسم الجماعة ورئيس وفدها للمفاوضات، محمد عبدالسلام، في العاصمة العمانية مسقط، سبل تجاوز التعثر في تنفيذ اتفاق الحديدة الذي تضمنته اتفاقات ستوكهولم.
وأكدت الوكالة إن اللقاء "ناقش المقاربات والمقترحات لتجاوز التعثر في تنفيذ ما تبقى من اتفاق الحديدة وملف الأسرى وفتح مطار صنعاء الدولي بما يمهد لعقد جولة مشاورات جديدة واستئناف المناقشات السياسية الشاملة وترتيبات المرحلة الانتقالية".
وذكرت أن اللقاء الذي حضره قياديان حوثيان آخران، تطرق إلى تصاعد التوتر الإقليمي وأهمية الدخول في تهدئة شاملة بما من شأنه المساعدة في التوصل لتسوية سياسية، وما سيكون لها من تأثيرات إيجابية على المستويين المحلي والإقليمي.
ويتخذ الناطق باسم جماعة الحوثيين ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، من العاصمة العمانية مسقط، مقراً شبه دائم له ويلتقي فيها بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن والمسؤولين في مكتبه بالإضافة إلى مسؤولي دول أخرى تسعى للتوسط لإيجاد حل للصراع في اليمن.