البرازيل تقرر منع رونالدينيو من السفر

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قررت محكمة جنوبي البرازيل منع أسطورة كرة القدم البرازيلية "رونالدينيو"، من السفر أو التصرف في 57 من عقاراته، بسبب غرامة بيئية غير مدفوعة وديون أخرى.
وبحسب صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية، فإن "رونالدينيو" مدين للحكومة بمبلغ 9.5 مليون ريال، ما يعادل 2.5 مليون دولار، وهي قيمة غرامات بيئية بعد بناء رصيف في منزل يطل على بحيرة في مدينة بورتو أليغري.
وأوضحت الصحيفة أن جهات أخرى اتخذت إجراءات قضائية لاسترداد 7.8 مليون ريال، ما يعادل نحو مليوني دولار، في قضايا مالية أخرى.
كما أشارت إلى أن السلطات البرازيلية صادرت جواز سفر لاعب برشلونة السابق حتى يتم حل النزاعات القضائية.
ومن جهة أخرى، نفى محامي "رونالدينيو" أن تكون أصول اللاعب مقيدة، وقال للصحيفة إنه لا يمكنه التعليق على تفاصيل القضية بسبب قواعد السرية.
وكان "رونالدينيو"، المتوج بكأس العالم عام 2002، أعلن اعتزال كرة القدم في يناير/كانون الثاني 2018، علما أن آخر فريق لعب باسمه كان فلوميننزي في البرازيل.