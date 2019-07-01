سان جيرمان يتعاقد مع السنغالي جاي

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، تعاقده مع لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي ومنتخب السنغال، "إدريسا جاي"، بعقد يمتد لـ4 سنوات قادماً.
ولم يكشف بطل الدوري الفرنسي عن التفاصيل المالية للتعاقد مع "جاي"، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن باريس سان جيرمان سيدفع حوالي 30 مليون جنيه إسترليني.
وصرح "جاي" لموقع النادي: "أنا فخور للغاية بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، أردت إعطاء دفعة لمسيرتي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، وهو واحد من أكبر المشروعات الرياضية الطموحة في أوروبا".
وانضم لاعب منتخب السنغال البالغ من العمر 29 عامًا إلى إيفرتون قادمًا من أستون فيلا في 2016 وشارك في 108 مباريات، كما أمضى 5 أعوام في ليل الفرنسي قبل انتقاله لإنجلترا، وفاز بثنائية الدوري والكأس معه في 2011.