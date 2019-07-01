بونجاح يقترب من موناكو بـ15 مليون يورو

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن نادي موناكو، وضع اسم لاعب السد القطري "بغداد بونجاح" ضمن اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقدم صاحب الـ27 عامًا أداءً جيدًا رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تُوج بها محاربو الصحراء.
ولفت "بونجاح" اهتمامات عدة أندية أوروبية للتعاقد معه خلال الميركاتو الجاري، حيث قدرت فرانس فوتبول قيمة اللاعب المالية بـ15 مليون يورو.
ويرتبط الجزائري بعقد مع فريقه القطري يمتد حتى نهاية يونيو 2024.
وانضم "بونجاح" إلى السد القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2015/2016 قادمًا من النجم الساحلي التونسي، وسجل 39 هدفًا خلال 22 مباراة خاضها في بطولة الدوري القطري الموسم المنصرم.