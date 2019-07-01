شاهد الفيديو : مشاهد بطولية لعملية اقتحام الجيش متارس الحوثيين ومصدر عسكري يزف بشارات النصر من الجنوب

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لقي مالايقل عن 20 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الساعات الماضية ، مصرعهم وأصيب اخرون خلال عملية تمشيط واسعة نفذها ابطال الجيش الوطني في أوكار المليشيات بقريه القهرة، شرق مديرية مريس، شمال محافظة الضالع.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة أحرزت تقدما في مديرية مريس وقامت بعملية تمشيط عدد من المواقع المحررة من قبضة المليشيات الحوثية.
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وأكد المصدر ان أبطال الجيش شنوا هجوما كبيرا على مواقع المليشيات الحوثية وقاموا بتمشيط موقع السبعة والمنقيز والقهرة في المحور الشرقي لجبهة مريس، بالإضافة الى حصن شداد والرفقة وأجزاء من منطقة صولان وموقع العظم ووينان.
وأضاف المصدر أن المعارك ما تزال مستمرة وأن قوات الجيش الوطني تلاحق فلول المليشيات الإنقلابية الفارة من خطوط التماس.