اندلاع اشتباكات عنيفة في مأرب وسقوط قتلى والطيران يشن عدة غارات

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية، اليوم الثلاثاء، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي، سقط على إثرها قتلى وجرحى من عناصر المليشيات.

وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف العربي نفذ عدة غارات جوية، استهدفت مواقع وآليات لمليشيات الحوثي في أماكن مختلفة في جبهة صرواح.