اندلاع اشتباكات عنيفة في مأرب وسقوط قتلى والطيران يشن عدة غارات الأحمر اليمني يلتقي الليلة منتخب فلسطين - ماذا قال لهم وزير الشباب وبماذا وعد؟ «توقيت المباراة والقناة الناقلة» اعلان سار ودعوة للمواطنيين سرعة التوجه لاستلام جوازاتهم في 7 محافظات يمنية واصطحاب هذه الوثائق أمر طارئ يخرج عمر البشير من السجن والسلطات توافق من عدن : مطالب عاجلة بين يدي الرئاسة والحكومة والنائب العام انفجار الوضع في الحديدة - مئات المقاتلين يصلون من صنعاء والدفع بسلاح وعتاد ثقيل والغام والعمالقة تعلن اشتعال المعارك وهجوم واسع أقوى رد يمني على مستشار بن زايد .. وتذكيرة بقضية محرجه الحكومة اليمنية تصدر بيان عاجل والتحالف يعلن عن تحرك عبقري سوري يحرج فيس بوك هكذا تمت مكافأته محمد بن راشد في مواجهة زوجته الهاربة أمام القضاء..جوانب من الحياة الخاصة لحكم دبي قد تتكشف
سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية، اليوم الثلاثاء، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي، سقط على إثرها قتلى وجرحى من عناصر المليشيات.
وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف العربي نفذ عدة غارات جوية، استهدفت مواقع وآليات لمليشيات الحوثي في أماكن مختلفة في جبهة صرواح.