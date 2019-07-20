من عدن : مطالب عاجلة بين يدي الرئاسة والحكومة والنائب العام

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- أمة الرحمن العفوري

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نفذت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى ,تطالب بالإفراج عن من أصدرت النيابة بحقهم أمر الإفراج ,وسرعة عقد جلسات محاكمة لمعتقلي سجن بير أحمد .

وطالبت الوقفة كلا من مكتب رئيس الجمهورية ومكتب دولة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالكشف عن مصير أبنائهن المخفيين قسرا في السجون السرية بالعاصمة عدن .

ودعا بيان صادر عن الرابطة (وصل مأرب برس) إلى سرعة الفصل في قضايا معتقلين سجن بئر أحمد (وهو سجن سيء الصيت ويعد ابرز سجون الامارات السرية غير خاضع للسلطات الحكومية) وذلك بعقد جلسات المحاكمة والكشف عن المخفيين وسرعة الافراج عنهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية.

كما ناشدت الأمهات في البيان السلطة القضائية سرعة الإفراج عن ذويهن , وكلهن أمل أن لا تحل عليهن الأيام المباركة إلا وقد بشرن بخروجهم سالمين .

وأكد البيان على استمرار ومواصلة الوقفات الاحتجاجية حتى يتم الإفراج عن المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسراً , وتأتي هذه الوقفة بعد أن تم الإفراج عن 13 مختطف وذلك في تاريخ 20/7/2019 بعد إصدار النيابة العامة قرار بعملية الافراج دون محاكمة قضائية .