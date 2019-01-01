أقوى رد يمني على مستشار بن زايد وتذكير بـ قصة زوجة بن راشد الهاربة

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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توالت ردود الافعال والتعليقات الغاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة مستشار محمد بن زايد السابق والتي قال فيها ان اليمن لن يكون موحدا بعد اليوم.

وهاجم ناشطون واعلاميون وسياسيون يمنيون مستشار بن زايد ، عبدالخالق عبدالله، وانتقدوا ماقاله بشدة.

ومن بين ما رصده مأرب برس من التعليقات ما كتبه الاعلامي محمد الربع ردا على مستشار بن زايد.

وكتب الربع : «نعلم أنكم فشلتم في التوحيد بين حاكم الإمارات وزوجته (في اشارة الى حاكم دبي محمد بن راشد وزوجته الهاربة في لندن) ولكن هذا لايعني أنكم ستعوضون هذا الفشل بالفصل بين الشعوب وتقسم الدول».

واضاف :«بالعكس صلفكم وعنجهيتكم هذه صارت توحد اليمنيين أكثر ،وتأكدوا أنه لايمكن للفرع فرض إرادته على الأصل .ولا تنحني الجبال الشاهقة أمام المباني الزجاجية إعقلوا..».

ومساء الأحد، قال عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم" ونالت التغريدة هجوما كبيرا من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الأسابيع الماضية أعلنت الإمارات سحب جنودها من اليمن، بعد سنوات من انشاء ميلشيات مسلحة انفصالية ودعم تكتلات مسلحة خارج إطار سلطة الحكومة الشرعية، وبعد أكثر من أربعة أعوام على اعلان التحالف العربي بدء عملياته لإعادة الشرعية وانهاء الانقلاب.