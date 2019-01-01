عبقري سوري يحرج فيس بوك هكذا تمت مكافأته

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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استطاع شاب سوري يدعى “محمد علي الحماد” كشف ثغرة أمنية جديدة في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من شأنها اختراق حسابات المستخدمين، وسرقة بياناتهم.

وحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، فإن الثغرة التي اكتشفها الشاب تهدد حسابات مستخدمي الموقع الأزرق، لافته إلى أنه أبلغ القائمين عليه لتلافي الثغرة وتحسين مستويات الأمان بالموقع.

وذكرت أن الحماد طالب في السنة الرابعة بالهندسة المعلوماتية في الجامعة الافتراضية السورية، كان قد أجرى تجارب على إحدى الصفحات بفيسبوك واختبر الميزات الموجودة فيها.

وأوضح الشاب لوكالة الأنباء إن العملية استغرقت منه 3 أيام متواصلة دون نوم إلى أن توصل لهدفه، ثم تحديد خطورتها وأثرها على المستخدمين.

وسجّل الشاب السوري مقطع فيديو أرسله إلى إدارة الموقع، وتواصل مع فريق فيسبوك من خلال صفحة مخصصة لذلك، وحين عرض الثغرة جاءت الكثير من الردود حولها والتأكيد عليها من قبل مستخدمين.

وتحققت إدارة الموقع الأزرق من تلك وجود الثغرة، وبعدها قام فيسبوك بإبلاغ الشاب عن إصلاحه الثغرة الأمنية، وأنه في يمكنه التأكد من الأمر بنفسه.

ومُنح جائزة مالية قدرها 4 آلاف دولار نظير كفاءته، غير أنه يرى أن الأمان في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أمر نسبي ولا يوجد شيء آمن في عالم الإنترنت.