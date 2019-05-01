آخر الاخبار

محمد بن راشد في مواجهة زوجته الهاربة أمام القضاء..جوانب من الحياة الخاصة لحكم دبي قد تتكشف الصمت.. وَثَن الحكومة الشرعيةالذي جرّد حلم اليمنيين قرار صادم من «فيس بوك» و«إنستجرام» ضد «رغد صدام حسين» تبرعات الحوثي لحزب الله واستفزاز اليمنيننن الحوثي يشترط صيانة «خزان صافر» ببيع النفط لمصلحة جماعته الحكومة اليمنية يدعو شركات النفط لاستئناف الإنتاج عاجل.. مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية مُركزة على«صنعاء» ومصادر تكشف الاماكن المستهدفة المالكي يتحدث عن مجزرة بشعة ارتكبها «الحوثيين» اليوم حصدت «30» مدنياً اختطاف 5 نساء في نقطة تفتيش «حوثية» الإعلان عن إلتحام جبهتين لقوات «الشرعية» عقب مواجهات عنيفة مع «الحوثيين»

سبأفون .. أصالة وتواصل

قرار صادم من «فيس بوك» و«إنستجرام» ضد «رغد صدام حسين»

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 593

أقدمت شركة فيس بوك وإنستجرام على وقف حساب “رغد صدام” ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وكتبت رغد صدام على حسابها في “تويتر”: “إلى أصحاب الخبرة والمحبين.. أقدمت إدارة إنستجرام وفيس بوك مساء الخميس الماضي على حذف الصفحات الرسمية للسيدة رغد صدّام حسين.. نرجو مِمن يستطيع مساعدتنا باستعادتهم التواصل معنا مشكورًا.. علمًا أن الصفحات لم تتعرض للاختراق.. دمتم بعز”.
وتفاعل متابعو رغد مع تدوينتها ، حيث انتقد بعضهم غلق حسابها ، فيما قدم الآخرين معلومات لمساعدتها على استرجاع الحساب وكذلك ترشيح من يستطيعوا استرجاع الحسابات لها .

 
إقراء أيضاً
محمد بن راشد في مواجهة زوجته الهاربة أمام القضاء..جوانب من الحياة الخاصة لحكم دب
3 دول مشاركة في تحالف عسكري بقيادة السعودية تتخذ قرارا جديدا
قتلى في مظاهرات غاضبة في السودان ووقوع اصابات بالغة
مدمرة بريطانية تصل الخليج لهذه المهمة
إيران تكشف عن شرطها للإفراج عن الناقلة البريطانية
الديوان الملكي يكشف حقيقية وفاة شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس