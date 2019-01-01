تبرعات الحوثي لحزب الله واستفزاز اليمنيننن الحوثي يشترط صيانة «خزان صافر» ببيع النفط لمصلحة جماعته الحكومة اليمنية يدعو شركات النفط لاستئناف الإنتاج عاجل.. مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية مُركزة على«صنعاء» ومصادر تكشف الاماكن المستهدفة المالكي يتحدث عن مجزرة بشعة ارتكبها «الحوثيين» اليوم حصدت «30» مدنياً اختطاف 5 نساء في نقطة تفتيش «حوثية» الإعلان عن إلتحام جبهتين لقوات «الشرعية» عقب مواجهات عنيفة مع «الحوثيين» نائب رئيس البرلمان «اليمني» يشن هجوماً حادًا وقاتلاً على مستشار «بن زايد»..ويخاطبه :«تستحق قبله من الحوثي على جبينك ووسام الحسين من الدرجة الأولى» - تفاصيل الأسباب تطبيقات ذكية تساعدك على توفير الأموال "موتورولا" تطلق هاتفا مميزا سعره 150$!
قالت وزارة النفط والمعادن اليمنية في وثيقة إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تدعو شركات النفط لاستئناف عمليات الإنتاج والاستكشاف في البلاد.
وقالت الوزارة إن على الشركات العاملة في الإنتاج والتنقيب استئناف العمليات وفقا لاتفاقات الشراكة المبرمة مع الحكومة، بحسب الوثيقة، وهي مذكرة موقعة من وزير النفط والمعادن اليمني أوس عبد الله العود.
انهار إنتاج النفط اليمني منذ 2015 عندما تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في الحرب هناك لمحاولة إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.
تسيطر حكومة هادي على مدينة عدن الساحلية في الجنوب ومناطق حقول النفط والغاز اليمنية، بينما يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وميناء رأس عيسى النفطي على الساحل الغربي.
ودعت الوزارة أيضا شركات النفط المحلية والدولية لإقامة مقراتها باليمن في العاصمة المؤقتة عدن أو نقلها إليها.
ينتج اليمن خامين رئيسيين: مأرب الخفيف منخفض الكبريت والمسيلة المتوسط والأغنى بالكبريت.
وفي فبراير شباط، قال العود إن بلاده تطمح لزيادة إنتاجها النفطي إلى 110 آلاف برميل يوميا.
أنتج اليمن في المتوسط 50 ألف برميل يوميا من الخام في 2018 مقارنة مع حوالي 127 ألف برميل يوميا في 2014.
وتبلغ احتياطيات اليمن المؤكدة من النفط حوالي ثلاثة مليارات برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.