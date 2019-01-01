الحكومة اليمنية يدعو شركات النفط لاستئناف الإنتاج

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- رويترز

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قالت وزارة النفط والمعادن اليمنية في وثيقة إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تدعو شركات النفط لاستئناف عمليات الإنتاج والاستكشاف في البلاد.

وقالت الوزارة إن على الشركات العاملة في الإنتاج والتنقيب استئناف العمليات وفقا لاتفاقات الشراكة المبرمة مع الحكومة، بحسب الوثيقة، وهي مذكرة موقعة من وزير النفط والمعادن اليمني أوس عبد الله العود.

انهار إنتاج النفط اليمني منذ 2015 عندما تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في الحرب هناك لمحاولة إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.

تسيطر حكومة هادي على مدينة عدن الساحلية في الجنوب ومناطق حقول النفط والغاز اليمنية، بينما يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وميناء رأس عيسى النفطي على الساحل الغربي.

ودعت الوزارة أيضا شركات النفط المحلية والدولية لإقامة مقراتها باليمن في العاصمة المؤقتة عدن أو نقلها إليها.

ينتج اليمن خامين رئيسيين: مأرب الخفيف منخفض الكبريت والمسيلة المتوسط والأغنى بالكبريت.

وفي فبراير شباط، قال العود إن بلاده تطمح لزيادة إنتاجها النفطي إلى 110 آلاف برميل يوميا.

أنتج اليمن في المتوسط 50 ألف برميل يوميا من الخام في 2018 مقارنة مع حوالي 127 ألف برميل يوميا في 2014.

وتبلغ احتياطيات اليمن المؤكدة من النفط حوالي ثلاثة مليارات برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.