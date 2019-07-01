عاجل.. مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية مُركزة على«صنعاء» ومصادر تكشف الاماكن المستهدفة

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شنت مقاتلات التحالف العربي قبل قليل غارات جوية على مواقع واهداف حوثية بالعاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس» على ان مقاتلات التحالف شنت 9 غارات جوية على مواقع حوثية بمنطقة السواد بمديرية سنحان التابعة إداريا محافظة صنعاء.
ولم يتسنّى للمصادر معرفة الخسائر الحوثية التي أسفرت عنها الغارات الجوية