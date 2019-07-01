المالكي يتحدث عن مجزرة بشعة ارتكبها «الحوثيين» اليوم حصدت «30» مدنياً

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين إن ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة.

وأضاف المالكي في مكالمة هاتفية مع قناة العربية أن ميليشيات الحوثي ترتكب الانتهاكات وتتهم تحالف دعم الشرعية.

ودعا تركي المالكي المنظمات الأممية إلى تسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن.

وذكر المالكي أن التحالف يعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان.

وقتل وجرح أكثر من 30 مدنياً بقصف استهدف سوقاً شعبياً في محافظة صعدة.

القصف الصاروخي أستهدف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

واتهمت الحكومة الشرعية مليشيا الحوثي بتنفيذ هذه الجريمة، فيما اتهمت مليشيا الحوثي التحالف العربي، وهو ما نفاه وحملها المسؤولية.