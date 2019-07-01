اختطاف 5 نساء في نقطة تفتيش «حوثية»

الثلاثاء 30 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اختطف مسلحون حوثيون، نساء يمنيات، من حاجز تفتيش بمديرية رداع محافظة البيضاء، (وسط اليمن).

وأكد شهود عيان، قيام مسلحين حوثيين، في نقطة تفتيش برداع، بإنزال 5 نساء من حافلة نقل جماعي كانت قادمة من صنعاء واقتادوهن إلى جهة مجهولة، بعد إجبار الحافلة على المغادرة من دونهن، وفق ماذكر موقع الجيش"سبتمبر نت".

وتنشر مليشيا الحوثي الانقلابية، عشرات نقاط التفتيش في مناطق سيطرتها وتعتقل العشرات من المسافرين إلى محافظات سيطرة الحكومة الشرعية بتهمة العمالة والارتزاق، وتقوم بنقلهم إلى سجون سرية وإطلاق بعضهم بعد دفع اتاوات مالية.

وكشفت تقارير حقوقية عن احتجاز الحوثيين للعشرات من النساء في سجون سرية وممارسة أنواع مختلفة من التعذيب بحقهن.