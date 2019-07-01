الإعلان عن إلتحام جبهتين لقوات «الشرعية» عقب مواجهات عنيفة مع «الحوثيين»

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين مناطق جديدة جنوب شرق مديرية ماوية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، والتحمت جبهتين للقتال بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وقال مدير مديرية ماوية عبد العزيز الصراري "إن قوات من الجيش الوطني القادمة من مديرية الحشاء بمحافظة الضالع التحمت مع أبناء مديرية ماوية في الازارق وعزلتي باهر ومقيلان والهيت".

وأضاف الصراري - في تصريح نقلته وكالة "سبأ" – ان قوات الجيش حررت مواقع وسلاسل جبلية مهمة في تلك المناطق واهمها "شوكان" وجبل "ذيب"، واجبرت ميلشيات الحوثي على التراجع بعد تلقيها ضربات موجعة.

واشار "أن المواجهات اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المليشيا الحوثية وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية".

وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميلشيات الحوثي من جهة أخرى في عدد من المناطق بمديرية ماوية المحاذية لمنطقة "الحشاء" بمحافظة الضالع (جنوب اليمن).