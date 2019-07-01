نائب رئيس البرلمان «اليمني» يشن هجوماً حادًا وقاتلاً على مستشار «بن زايد»..ويخاطبه :«تستحق قبله من الحوثي على جبينك ووسام الحسين من الدرجة الأولى» - تفاصيل الأسباب

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شن نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري اليوم الاثنين هجوماً حادًا وقاتلاً على أكاديمي إماراتي توقع تقسيم اليمن، رداً على نشر تغريدة للأكاديمي الإماراتي البارز عبد الخالق عبدالله، على تويتر، يقول فيها "لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم".

وخاطب جباري – في منشور بصفحته على فيسبوك - الأكاديمي الإماراتي قائلا "شكرا لك لبشارتك لأشقائك اليمنيين بأن بلادهم بعد اليوم لن تكون موحدة.. هذه البشارة تستحق قبله من الحوثي على جبينك، ووسام الحسين من الدرجة الأولى".

وتابع: "لن يستغرب في يومٍ ما أن يقولها عبد الخالق لدولة شقيقة أخرى، وبأن المملكة (السعودية) لن تكون موحدة بعد اليوم". وقال جباري ساخرًا: "سيظل الشعب اليمني مديون لأشقائه بأنهم وقفوا إلى جانبه وقت الشدة، ولم يتركوه إلا بعد أن حولوه من دولة واحدة موحدة إلى عدد من الدول لا يعرف كم يريدون عددها".

وأشار "هذا الانجاز إن تم لا يضاهيه إنجاز إلا توحيد السعودية علي يد المرحوم الملك عبد العزيز، والانجاز العظيم للمرحوم الشيخ زايد موحد الإمارات، مع الفارق ان المرحومين عملوا على توحيد بلادهم والحاضرين يعملون على تجزئة بلادنا".

وقال جباري "على الشعب اليمني وقواه الوطنية والسياسية ان تعي ولا عذر لأحد بعد اليوم، وارادة الله هي الغالبة، سلام الله عليك ايها الشعب اليمني العظيم القادر على إفشال كل المؤامرة".

ومساء الأحد، قال عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم" ونالت هجوما كبيرا من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الأسابيع الماضية أعلنت الإمارات سحب جنودها من اليمن، بعد سنوات من انشاء ميلشيات مسلحة انفصالية ودعم تكتلات مسلحة خارج إطار سلطة الحكومة الشرعية، وبعد أكثر من أربعة أعوام على اعلان التحالف العربي بدء عملياته لإعادة الشرعية وانهاء الانقلاب