نائب رئيس البرلمان «اليمني» يشن هجوماً حادًا وقاتلاً على مستشار «بن زايد»..ويخاطبه :«تستحق قبله من الحوثي على جبينك ووسام الحسين من الدرجة الأولى» - تفاصيل الأسباب تطبيقات ذكية تساعدك على توفير الأموال "موتورولا" تطلق هاتفا مميزا سعره 150$! 3 دول مشاركة في تحالف عسكري بقيادة السعودية تتخذ قرارا جديدا تفاصيل برقية «يدومي الإصلاح» إلى الملك سلمان وولي عهده عقب خبر حزين ساد المملكة رسمياً.. الفرنسي رينارد مديراً فنياً للمنتخب السعودي ردا على السباعية.. الريال يرفض انتقال خاميس إلى الأتلتيكو الفرنسي إيفرا يعتزل كرة القدم بعد مسيرة دامت 20 عاما 10 أرقام مميزة عن أطول موسم كروي في تاريخ الدوري المصري مقاتلات التحالف تنسف غرفة عمليات تابعة«للحوثيين»
أعلنت 3 دول مشاركة في التحالف الإسلامي الذي تقوده المملكة العربية السعودية منذ تأسسه في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2015، عن قرار جديد.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد قررت أفغانستان وموريتانيا والجابون إيفاد ممثلين للبدء في العمل بمقر مركز التحالف في الرياض ليصل بذلك إجمالي عدد الدول التي يعمل حاليا ممثلون لها في مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب إلى 18 دولة مع توقعات بزيادة هذا العدد بنهاية العام الجاري.
وتشمل هذه الدول: الأردن وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة والبحرين وبنغلاديش وجزر القمر والسعودية والسودان وعمان والجابون وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر واليمن.
يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يتكون من 41 دولة عضو تعمل سويا لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وترتكز مهمة مركز التحالف الإسلامي على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.