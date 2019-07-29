تفاصيل برقية «يدومي الإصلاح» إلى الملك سلمان وولي عهده عقب خبر حزين ساد المملكة

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بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي،اليوم الاثنين برقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز.
وعبر اليدومي عن صادق المواساة للملك سلمان وولي عهده والأسرة المالكة وأسرة الفقيد والحكومة والشعب السعودي في هذا المصاب، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
نص البرقية:
جلالة الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى
صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - ولي العهد بالمملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود الذي وافته المنية أمس الأحد، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه وشعيه.
وإننا إذ نشاطركم الألم في هذا المصاب، فإننا نعبر لكم عن بالغ الحزن وأصدق المواساة، كما نعزي الأسرة المالكة وأسرة الفقيد والحكومة والشعب السعودي الشقيق، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
محمد بن عبدالله اليدومي
رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
الاثنين 26 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق 29/7/2019م