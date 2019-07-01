رسمياً.. الفرنسي رينارد مديراً فنياً للمنتخب السعودي

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 239

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، تعيين الفرنسي "هيرفي رينارد"، مدربا للمنتخب الأول، خلفاً للمدرب الأرجنتيني "خوان أنطونيو بيتزي"، الذي غادر منصبه عقب خروج الأخضر من بطولة كأس آسيا، مطلع العام الجاري.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد نشرت، قبل يومين، أنباء تشير إلى اقتراب التعاقد مع "رينارد" رسميا.

وعلق "رينارد" عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "سعيد لبدء مغامرة جديدة في المملكة العربية السعودية.. في قارة جديدة".

وقاد "رينارد" منتخب المغرب للتأهل لمونديال روسيا 2018 بعد غياب استمر 20 عاما، كما أشرف على تدريبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، قبل استقالته من منصبه بعد توديع النهائيات.

ويملك المدرب الفرنسي، البالغ من العمر 50 عاماً، سجلا تدريبيا حافلا حيث حقق لقب بطولة الأمم الأفريقية (مرتين) مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار عامي 2012 و 2015.