ردا على السباعية.. الريال يرفض انتقال خاميس إلى الأتلتيكو

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني قطع الاتصالات مع نظيرتها في أتلتيكو مدريد، حول تعاقد الأخير مع النجم الكولومبي "خاميس رودريغيز"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك رداً على الهزيمة المذلة بنتيجة 7-3، في إطار منافسات الكأس الدولية الودية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن انتقال "خاميس" نحو أتلتيكو مدريد أصبح مستحيلًا بعد خسارة ريال مدريد، إذ تمثل الصفقة خطرًا على الرئيس "فلورنتينو بيريز" خاصة في حال تألقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد تعرضت لانتقادات الأعضاء والمشجعين بعد بيع "ماركوس لورينتي" إلى أتلتيكو مدريد وعدم منع انتقال "ماريو هيرموسو" ابن الملكي من إسبانيول إلى الجار اللدود أيضا.

وأضافت أن الأعضاء والمشجعين يعتقدون أن انتقال "خاميس" إلى أتلتيكو مدريد، يعطي فريقًا منافسًا قوة أكبر خصوصًا بعد الهزيمة الكبيرة، ويفضل كثير منهم بقاءه.

وأكدت "آس" أن "خاميس" قد يرحل نحو إيطاليا، حيث يبقى نابولي المهتم بالتعاقد معه، لكنه يطلبه معارًا لموسم مع بند إجباري لشراء عقده وهو ما يرفضه ريال مدريد.

وأردفت أن الملكي يرغب في جني مبلغ مالي من بيع النجم الكولومبي، يصل إلى 45 مليون يورو لخلق توازن مالي بعدما صرف حوالي 300 مليون يورو على التعاقدات.