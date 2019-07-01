الفرنسي إيفرا يعتزل كرة القدم بعد مسيرة دامت 20 عاما

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن النجم الفرنسي "باتريس إيفرا" اعتزال كرة القدم نهائيا، بعد مشوار حافل بالألقاب خلال مسيرته الكروية، التي استمرت حوالي 20 عاما، في ملاعب الساحرة المستديرة.

وبدأ صاحب الـ38 عاما، مشواره مع كرة القدم، ضمن صفوف نادي مارسالا الإيطالي موسم 1998 – 1999، قبل أن ينتقل إلى نادي مونزا الإيطالي أيضا خلال موسم 1999 – 2000، قبل أن يرحل إلى فرنسا لينضم لصفوف نادي نيس، الذي استمر معه حتى عام 2002.

وتألق المدافع الفرنسي مع نادي موناكو الذي انتقل إليه عام 2002 واستمر فيه حتى عام 2006، عندما انضم لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها إلى 5.5 مليون استرليني، ونجح في التتويج معه بـ15 لقبا، خلال 8 مواسم قضاها مع اليونايتد.

ورحل بعد ذلك "إيفرا" إلى نادي يوفنتوس الإيطالي عام 2014، واستمر مع اليوفي حتى 2017، وحصد مع فريق السيدة العجوز 5 ألقاب، قبل أن ينضم لصفوف نادي مارسيليا الفرنسي، الذي استمر معه موسمين، قبل أن ينضم إلى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، والذي خاض معه 5 مباريات فقط.