10 أرقام مميزة عن أطول موسم كروي في تاريخ الدوري المصري

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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شهدت كرة القدم المصرية إقامة أطول موسم في تاريخ بطولة الدوري الممتاز، منذ انطلاقها عام 1948، بعدما استمرت نسخة 2018-2019، إلى 11 شهراً و28 يوماً.

وقد أسدل الستار على منافسات الموسم، مساء الأحد، حيث حسم الأهلي اللقب لصالحه للمرة الـ41 في تاريخه، متفوقاً على غريمه اللدود الزمالك، الذي احتل المركز الثاني.

بدوره؛ رصد الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" عدة أرقام مميزة عن الموسم الأطول في التاريخ، وجاءت على النحو التالي:

728 هدفا شهدها الموسم رقم 60 في تاريخ المسابقة.

306 مبارايات شهدها هذا الموسم بدأت بلقاء الاتحاد والمقاولون العرب، في الجولة الأولى بتاريخ 31 يوليو/تموز 2018، وانتهت بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك، بتاريخ 28 يوليو/تموز 2019.

728 هدفاً أحرزت خلال الموسم، بمعدل 2.37 هدفاً في كل مباراة، مقابل 718 شهدها الموسم رقم 59 للمسابقة.

توج الأهلي باللقب للمرة الرابعة على التوالي، الـ41 في تاريخه بعدما حصد 80 نقطة، مقابل 72 للزمالك الذي فرط في الصدارة بعد خسارته 21 نقطة في آخر 11 مباراة.

تربع مهاجم المقاولون "أحمد علي" على صدارة هدافي هذا الموسم برصيد 18 هدفاً، بفارق 3 أهداف عن "محمود علاء" مدافع الزمالك، و4 أهداف عن "خالد قمر" مهاجم الاتحاد السكندري.

جناح الزمالك "محمود عبدالمنعم" الشهير بـ"كهربا"، كان الأفضل في صناعة الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة.

تصدر الزمالك قائمة أقوى خطوط الهجوم في المسابقة برصيد 65 هدفاً، يليه بيراميدز برصيد 61 هدفاً، ثم الأهلي ثالثاً برصيد 56 هدفاً.

جاء الأهلي أولا في قائمة أقوى خطوط الدفاع بـ20 هدفاً في شباكه، يليه الزمالك وبيراميدز برصيد 31 هدفاً في مرمى كلاً منهما.

92 ضربة جزاء احتسبت خلال الموسم.

1234 بطاقة صفراء أشهرت طوال الموسم، في مقابل 76 بطاقة حمراء.