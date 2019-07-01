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مقاتلات التحالف تنسف غرفة عمليات تابعة«للحوثيين»

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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دمّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم الاثنين، غرفة عمليات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة.

 

وحسب موقع الجيش "سبتمبرنت" فقد استهدفت مقاتلات التحالف غرفة عمليات للمليشيا في وادي حضوان الواقع في محيط مركز مديرية كتاف، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية.

 

كما استهدفت مقاتلات التحالف، تجمعات للمليشيا الانقلابية، في وادي الفحلوين بالمديرية ذاتها.

 

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات قتالية.

 
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