بومبيو: نعمل على تقويض الحوثيين

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الإثنين "أن بلاده تعمل على تقويض حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، والميليشيات المدعومة من إيران في العراق".



وجدد إعتزام بلاده تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في الخليج، وقال "إن واشنطن مستعدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز" جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية.



وأضاف بومبيو"أن بلاده تعمل على تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في الخليج".



وجدد بومبيو الاتهامات الأمريكية لإيران برعاية الإرهاب، والعمل على تطوير سلاح نووي، مشيراً إلى أن هذا الأمر يقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط، على حد قوله.



والشهر الماضي، عبر دونالد ترامب عن استيائه مما سماه "حماية الولايات المتحدة للمسارات البحرية دون مقابل لسنوات" في مضيق هرمز، مطالبا دول العالم وعلى رأسها الصين واليابان "بحماية سفنها بنفسها.