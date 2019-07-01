قطاع الحج يعقد لقاءاً موسعاً باللجان المشاركة في موسم حج هذا العام 1440هـ

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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عقد اليوم بمكة المكرمة لقاءاً موسعاَ برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الدكتور أحمد عطية ضم اللجان المشاركة في موسم حج هذا العام 1440هـ

وفي مستهل اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش والوكيل المساعد طارق القرشي، أشار الوزير إلى إستعدادات الوزارة المبكر للترتيب لموسم حج هذا العام 1440هـ، مستعرضاً العديد من الخدمات التي عملت الوزارة على تحديثها وتطويرها سواء ما يتعلق بالنقل أو الإعاشة أو السكن بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تسبق دخول الحجاج كالخدمات الالكترونية واللجان المشكلة في المنافذ وكذا لجان المراقبة والإرشاد والوعظ واللجان الطبية..، بما يضمن من تجويد الخدمة حتى يسهل على الحاج أداء مناسكه.

وأكد الوزير على جاهزية الوزارة لإستقبال الحجاج بمختلف المجالات، وأن اللجان ستكون على أهبة الإستعداد لبدء التدشين، مشدداً على بذل المزيد من الجهد واستشعار المسؤولية في كل المهام الموكلة على عاتق جميع الموظفين واللجان العاملة في الموسم.

كما دعا الحجاج اليمنيين إلى الإنشغال بالطاعات في هذا الموسم العظيم، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الخلاف والفرقة، والإستفادة من كل وقت يمر بهذه المشاعر المقدسة بالإكثار من الدعاء والاستغفار والتسبيح والتقرب إلى الله تعالى.

وأشار الوزير إلى أن فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي يتابع كل خطوات موسم الحج وحريص على تسهيل الحج على مواطنينا، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في كل المجالات.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش لطرح الآراء ومناقشة مختلف القضايا التي تصب في مصلحة خدمة الحجاج اليمنيين.