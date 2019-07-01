”حافظ معياد“ يلوح بتحقيق دولي مع الحكومة ويكشف لأول مرة عن ”اتفاق“ أبرمه مع الرئيس ”هادي“ عند تعيينه محافظا للبنك المركزي

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 563

قال مصدر مقرب من محافظ البنك المركزي حافظ معياد الاثنين 29 يوليو/تموز، ان هناك ”حملة مدفوعة من فريق معروف، تستهدف شخص المحافظ وتحاول تأليب رئيس الجمهورية ضده وتطالب باحالته الى التحقيق“.

ونقل المركز الاعلامي للبنك عن المصدر تأكيده أن تدخل الرئيس في الافراج عن مستشار المحافظ، ”مثل تدخلا طبيعياً في قيادته لمحاربة الفساد وصفعة قوية لهذا الفريق والقوى التي عاثت في الأرض فساداً“.

وأشار الى ان المحافظ أكد مرارا وتكرارا في أوقات سابقة أستعداده المثول أمام القضاء للتحقيق معه في أي قضية كانت بما فيها القضية الأخيرة المحالة الى النيابة حالياً،وهو على أستعداد لتنفيذ أي توجيهات لفخامة الرئيس بهذا الصدد.

وبين المصدر أن إحالة ملف المخالفات التي حدثت في البنك المركزي الى النيابة العامة وأثارت حفيظة هذا الفريق، هو لصالح الحكومة الشرعية والنظام الوطني واليمن عموماً،كونه يساهم في تفعيل مؤسسات الدولة القضائية ودورها المحوري في محاربة الفساد.

ولمح الى استدعاء المجتمع الدولي للتحقيق مع الحكومة، قائلا: ”يتجاهل هذا الفريق حقيقة أن بلادنا تحت الفصل السابع،والذي يخول المجتمع الدولي التدخل والتحقيق مع الحكومة اليمنية وفتح الملفات المختلفة وفي أي وقت يشاء ،وليس خافياً أن محاربة الفساد تأتي في مقدمة أهتمامات المجتمع الدولي، وهذا يستدعي من بلادنا تفعيل المؤسسات القضائية لقطع الطريق أمام التدخل الدولي في محاربة الفساد“.



وقال ”مالا يعلمه الكثيرين أن المحافظ عند قبوله المنصب، اتفق مع رئيس الجمهورية على تولي منصب المحافظ لستة أشهر فقط ، وكان قبوله للمنصب خطوة لتجنب الانهيار الاقتصادي خاصة بعد توقعات الاقتصاديين حينها-بما فيهم اقتصاديي الشرعية –بتخطي الدولار حاجز الالف ريال بل والالف وخمسمئاة ريال للدولار الواحد،وعموماً لم يتبق سوى شهر من الزمان على الاتفاق،والمحافظ مصر على الالتزام بذلك الموعد“.

وشدد المصدر على أن محاربة الفساد هي ”محور جوهري في المعركة الاقتصادية التي يقودها المحافظ وفريقه، لتحسين الظروف المعيشية لثلاثين مليون أنسان بعد أن تجاوزت معاناتهم كل الحدود،ولهذا يربىء المحافظ بنفسه الانجرار الى هذه الحرب الإعلامية القذرة او الانشغال بها عن معركته الوطنية الأهم والمسنودة من الرئيس مباشرة ومن الشعب اليمني العظيم“.

وأكد ان ”تغيير المحافظ من عدمه لن يؤثر في سعر الصرف بعد أن تم أرساء قواعد ثابتة للعمل المصرفي بالإضافة الى وجود كادر شبابي كفوء ومتخصص في العمل المصرفي وبمساندة الشرفاء من البنوك والصرافين الوطنيين،الذين يملكون القدرة الكاملة في التحكم بالسوق المصرفي ويعملون جاهدين ليلا ونهارا من أجل مصلحة 30 مليون يمني“.