علي محسن يوجه رئيس الحكومة ويطلب منه حلول ويشير الى اشكاليات - فتح ملفين مهمين وعبدالملك يتحدث عن «نموذج مشرف»

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- سبأ

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اطلع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح ، خلال لقائه ، اليوم الاثنين ، رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، على المستجدات السياسية والميدانية وجهود الحكومة المبذولة في بناء وتنمية المناطق المحررة وتلبية متطلبات المواطنين الأساسية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وبحسب وكالة سبأ ،استمع نائب رئيس الجمهورية إلى عدد من الخطوات التي تحققت في تفعيل أجهزة الدولة وتمكينها من دورها المطلوب وسبل تنشيط الإيرادات المالية موجها بحل الإشكالات.

واشاد علي محسنً بجهود الحكومة المبذولة في مختلف المجالات.

واشار نائب الرئيس إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه غالبية أبناء الشعب اليمني في ظل استمرار سيطرة الميليشيا الانقلابية واستمرار ممارساتها القمعية بحق اليمنيين..معبراً عن التقدير والشكر للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمر لليمن واليمنيين في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي.

من جانبه تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى سير العمل في عددٍ من المؤسسات والأجهزة التنفيذية وجهود السلطات المحلية في المحافظات المحررة لتلبية متطلبات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.

واكد معين استمرار الجهود بما من شأنه تثبيت الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وعكس نموذج مشرف للمناطق المحررة.

حضر اللقاء وزير المالية أحمد الفضلي.