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كم أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم؟

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين : 

ريال سعودي 

 الشراء 151.8 

البيع 152.30

دولار امريكي 

الشراء 577

البيع 580

*الارقام غير ثابتة وتتغير

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