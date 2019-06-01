كم أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم؟

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اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين :
ريال سعودي
الشراء 151.8
البيع 152.30
دولار امريكي
الشراء 577
البيع 580
*الارقام غير ثابتة وتتغير