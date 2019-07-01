أول حديث للقيادي الاصلاحي باتيس بعد اغتيال شقيقه : ماذا قال ومن الجهات التي حملها المسئولية وماذا رصدت كاميرا المراقبة؟

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال عضو مجلس الشورى القيادي بإصلاح حضرموت، الشيخ صلاح باتيس إن من يقف وراء جرائم الاغتيالات هم اعداء الوطن، وهدفهم تشتيت هدف اليمنين في استعادة الدولة المغتصبة.

وحمل باتيس خلال مداخلة على قناة سهيل، عقب ساعات من اغتيال شقيقه من قبل مجهولين بمدينة سيئون، حمل الاجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية مسؤولية القبض على مرتكبي الاغتيالات بوادي حضرموت، وتقديمهم للعدالة.

وكشف ان كاميرات مراقبة في الشارع الذي تم اغتيال فيه شقيقه رصدت نوع سيارة مرتكبي الجريمة وهي برادو لون ابيض.

وتمنى باتيس أن تكون جريمة اغتيال شقيقه اخر ماسي اليمنيين.

وامس الاحد اغتال مسلحون مجهولون شقيق القيادي في حزب الاصلاح بحضرموت صلاح باتيس في مدينة سيئون.

وقالت مصادر محلية متطابقة لمأرب برس ان مسلحين على متن سيارة (نوع برادو) فتحوا نيران اسلحتهم عصر الاحد على الشاب ( جميل باتيس ) حيث كان يستقل سيارته (نوع هايلوكس) وسط شارع عام بمدينة سيئون.

واكدت المصادر ان المسلحين فتحوا نيران اسلحتهم بكثافة على سيارة الضحية وخلفوا رعبا كبيرا في اوساط المارة في الشارع العام قبل ان يلوذوا بالفرار.