برقية من الفريق علي محسن الى الامير محمد بن سلمان

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بعث نائب الرئيس اليمني لفريق الركن علي محسن صالح اليوم الاثنين برقية الى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقالت وكالة سبأ الرسمية ان الفريق علي محسن بعث ببرقية عزاء ومواساة للامير محمد بن سلمان عزاه، في وفاة عمه الأمير بندر بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان .

وعبر نائب الرئيس الذي يتواجد في حضرموت (شرق اليمن) في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد وللأسرة المالكة والشعب السعودي الشقيق، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الرئيس هادي قد عزى امس الملك سلمان ببرقية مماثلة .