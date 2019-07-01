بغياب الصاصي ونجوم آخرين : الأحمر اليمني يصل العراق والمدرب يعد الجماهير «تعرف على التشكيلة وابرز المستبعدين والعائدين»

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وصل المنتخب اليمني الاول لكرة القدم الى العراق للمشاركة في بطولة غرب اسيا المقرر ان تنطلق غدا الثلاثاء 30 يوليو.

وقال مدرب المنتخب اليمني سامي نعاش ان معسكر المكلا الداخلي كان ناجح رغم الفترة القصيرة الا ان من خلاله استطاع الوصول إلى 23 لاعب اغلبهم من الشباب البارزين والقادرين على تشريف اليمن.

وعن جاهزية المنتخب لهذا البطولة قال :«ان شاء الله جاهزين لاننسى ان أمامنا اربع مباريات مع منتخبات قوية مثل العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وهذا المباريات افضل اعداد للمباراة الأهم أمام المنتخب السنغافوري (في تصفيات كأس اسيا وكأس العالم)

ومثل هذا البطولة تعتبر خير اعداد لاعبين موهوبين مثل مفيد جمال وناصر حمودة وعمر الداحي ومحمد المداري وعلي حفيظ ومناف سعيد بالإضافة إلى لاعبين الخبرة مثل سالم عوض وعياش ومحمد فؤاد ومدير عبد ربه وعلا نعمان ومحمد بارويس كل هذا الأسماء تبشر بالخير ان شاء الله.

وعن اللاعبين المستبعدين قال النعاش :« مثل ما ذكرنا نحاول نبني منتخب للمستقبل في نفس الوقت لم يكن متاح أمامي غير 23 لاعب وقد بلغنا المستبعدين بأن يكونوا جاهزين وقد نحتاج لهم في التصفيات القادمة».

واضاف :«حاليآ يجب على الجميع دعم المنتخب واتوقع ان المنتخب قادر على تحقيق نتائج مشرفة أمام منتخبات يغيب عنها أبرز اللاعبين المحترفين».

وتوقع النعاش ان يكون لمنتخبنا جماهير كبيرة تدعمه من خلال متابعة مواقع التواصل يوجد تعاطف وترحيب كبير من الجماهير العراقية بمنتخبنا.

واختار المدرب الوطني سامي النعاش 6 لاعبين كانو تحت إشرافه قبل أربع أشهر عندما كان مدربا للمنتخب الأولمبي وهم :

1- محمد مهيوب رقم 2 ويلعب مدافع

2- أحمد َماهر رقم 9 ويلعب مهاجم

3 - ناصر حمودة رقم 4 ويلعب وسط

4 - عمر الداحي رقم 18 ويلعب خلف المهاجمين

5- مفيد جمال رقم 21 ويلعب ضهير ايسر

6- محمد المداري رقم 15 ويلعب وسط محور

فيما ابرز اللاعبين المستبعدين او الغائبين عن المنتخب في هذه البطولة بعد التواجد مع المنتخب في آخر خمس سنوات فهم:

علاالصاصي

أحمد الحيفي

سعود السوادي

عمار خمصان

أحمد علوش

حسين الغازي

فؤاد العميسي

وحيد الخياط

ايمن الهاجري

أحمد ضبعان

حمادة الزبيري

اما أبرز العائدين الي المنتخب بعد غياب هم : المدافع احمد الصادق والحارس سالم عوض.

وبحسب جدول مباريات البطولة (اطلع عليه مأرب برس) يلعب اليمن في المجموعة الاولى وتضم العراق لبنان فلسطين وسوريا.

اما المجموعة الثانية فتضم السعودية الكويت الاردن والبحرين.

وتقام المباريات التي تنطلق غدا الثلاثاء في مدينتي اربيل وكربلاء العراقيتين.

فيما يلي القائمة النهائية للمنتخب :