نشوب مشاجرة في حفل غنائي وميسي يتعرض للاعتداء

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تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، لهجوم من أحد المجهولين، خلال تواجده في حفل غنائي بجزيرة إيبيزا الإسبانية، في فترة إجازته قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويغيب ميسي عن تدريبات برشلونة التي انطلقت في الأسابيع الأخيرة، نظرًا لحصوله على الإجازة عقب نهاية منافسات كوبا أمريكا بالبرازيل، التي شارك فيها برفقة منتخب بلاده الأرجنتيني.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن ميسي تواجد برفقة زوجته أنتونيلا، في حفل غنائي ضم بعض لاعبي برشلونة مثل سواريز وجوردي ألبا، بجانب سيسك فابريجاس لاعب موناكو الفرنسي.
وأضافت أن مشاجرة اندلعت بين ميسي وأحد الأشخاص خلال الحفل، حيث حاول الرجل مهاجمة نجم برشلونة، قبل أن يتدخل الأمن ويحيط بميسي ويساعده على الخروج من الحفل.
ومن المقرر أن ينضم ميسي لتدريبات برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبداية الموسم الجديد.