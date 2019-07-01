تعرف على فوائد تناول العسل مع الماء

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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استعمل العرب و سكان الشرق الأوسط منذ القدم العسل في الطب البديل. والبعض ينصح بتناول العسل مع الماء لما في ذلك من فوائد، منها تقوية المناعة في الجسم و علاج أوجاع وانتفاخ البطن.

يحب الناس تناول العسل منذ القدم، فيعرف عن العسل قدرته على الشفاء من كثير من الأمراض، بالإضافة إلى فوائده الغذائية العالية. ويساعد العسل على تقليل أعراض بعض الأمراض. و ذكر موقع “هايل براكسيز” الألماني المختص في تقديم النصائح الطبية أن كل ألماني يستهلك في المعدل نحو كيلوغرام واحد من العسل سنويا. ويٌستخدم العسل في الغالب في المعجنات أو للتحلية مع المشروبات و الشاي. بالإضافة إلى ذلك يستعمل العسل ضمن الطب البديل لعلاج السعال و التهاب اللوزتين.

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و معروف عن العسل فوائده الطبية الكثيرة، خاصة عند العرب و سكان بلدان الشرق الأوسط. و ذكرت دراسة بحثية صادرة من علماء نشرت في “الدورية العلمية الإيرانية للعلوم الطبية” فوائد العسل. وبين العلماء في الدراسة استخداماته في الحضارات القديمة، على سبيل المثال، في الطب الهندي التقليدي “أيورفيدا” أو في مصر القديمة أو في الطب العربي. وذُكر في الدراسة على سبيل المثال فوائد العسل بعلاج الفطريات في الجهاز الهضمي.

الماء بالعسل له أيضا فوائد كبيرة، و خاصة أنه يجمع فوائد الماء و العسل معا. لكن يجب أن يشرب بصورة مستمرة و خاصة على الريق في الصباح الباكر، كما ذكر موقع “هايل براكسيز”. و نصح خبراء في الصحة بشرب الماء بالعسل لتخفيف الوزن، إذ يعمل هذا المزيج على تعزيز الشعور بالشبع ويقلل من رغبة الجسم في تناول الحلويات والسكريات.

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بالإضافة إلى ذلك يعمل العسل بالماء كـ”مضاد حيوي” طبيعي، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة والكثير من الفيتامينات و السوائل وكذلك الأنزيمات المفيدة التي تقاوم البكتريا. و يعمل ماء العسل على تقوية المناعة في الجسم وينفع أيضا في علاج أوجاع وانتفاخ البطن، إذ يعمل الشراب السحري هذا على تقليل الغازات في الأمعاء وتحجيم أضرارها.

أما العسل الغامق اللون ففيه فوائد إضافية أخرى، مثل تقليل نسبة الكولسترول في الدم، ما يؤدي إلى تقليل الإصابة بأمراض القلب. يشار إلى أن للعسل فوائد طبية أخرى مثل تسريع التئام الأمراض وتنقية البشرة.