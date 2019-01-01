إشادة إيرانية بالنهج الذي اتخذته الإمارات باليمن

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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن التغيير في نهج الإمارات العربية المتحدة في اليمن هو خطوة إيجابية، وأن إيران تنظر لهذه الخطوة عن كثب، وبقدر ما تستطيع، تساعد في اتخاذ أكبر وأكثر عمقا.
وكان وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش ، قد أكد أن الإمارات ليست بصدد مغادرة اليمن، وتعمل على إعادة انتشار قواتها هناك، لأسباب استراتيجية وتكتيكية.
وكتب قرقاش في مقال على صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قائلا: "فقط لتوضيح الأمر، الإمارات وبقية قوات التحالف لا تغادر اليمن، سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكري باق، وبما يتوافق مع القانون الدولي، سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية".
وأضاف أنه يجب على الحوثيين أن ينظروا إلى الخطوة الإماراتية على أنها إجراء لبناء الثقة من أجل خلق زخم جديد لإنهاء الصراع، بينما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن.