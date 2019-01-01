طفلة تجني 3 ملايين دولار شهرياً عبر اليوتيوب

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فيما يضطر الناس في العادة إلى الدراسة والعمل لسنوات طويلة، حتى يحصلوا على أجر معقول، غيرت طفلة في كوريا الجنوبية هذه المعادلة بعد أن استطاعت أن تصبح مليونيرة وهي ما تزال في السادسة من عمرها.
وبحسب ما نقلت «سكاي نيوز»، فإن الطفلة بورام التي تملك قناتين في موقع «يوتيوب»، اشترت عقاراً من خمسة طوابق في واحد من أرقى أحياء العاصمة سيئول.
وأضاف المصدر أن قيمة العقار وصلت إلى ثمانية ملايين دولار، وتم ترتيب عملية الشراء من قبل والدي «النجمة الصغيرة» التي يتابعها 30 مليون مشترك على يوتيوب.
وتقدم قناتا الطفلة على يوتيوب محتوى من الفيديو إضافة إلى وصلات لتقييم ألعاب الأطفال، وتحولت بورام إلى نجمة كبيرة في البلاد بفضل المتابعة الواسعة التي تصل إلى مئات الملايين من المشاهدات.
لكن هذا العقار ليس كل شيء، بل هو جزء صغير فقط من الثروة، إذ تصل مداخيل الشهر الواحد للفتاة إلى 2.9 مليون دولار بفضل الإعلانات.
وتقول صحيفة «كوريا هيرالد»، إن بورام تكسب من يوتيوب أكثر من أي شخص آخر في البلاد، وفي سنة 2017، رفعت منظمة «أنقذوا الأطفال» الحقوقية دعوى قضائية ضد ما اعتبرته استغلالاً للطفلة بهدف تحقيق عائدات مالية.
وهذه الطفلة الآسيوية ليست الثرية الوحيدة بفضل يوتيوب، ففي السنة الماضية، كسب الطفل الأمريكي رايان كيجي، 7 أعوام، 22 مليون دولار بفضل يوتيوب.