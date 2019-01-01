مستشار ابن زايد يفجر غضب اليمنيين: لن يكون هناك يمن واحد موحد.. هكذا تم الرد عليه

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، مساء الأحد، إن اليمن لن يبقى موحدا، وهو ما أثار عاصفة من التعليقات لناشطين وسياسيين يمنيين ذكّروه بأن مصير الدول لا تقرره دولة طارئة. في إشارة إلى الإمارات.

وكتب عبدالله الذي يوصف بأنه مقرب من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، على حسابه بموقع "تويتر": "لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم".



تغريدة الأكاديمي الإماراتي، استفزت ناشطين ومسؤولين يمنيين، ردوا بهجوم مضاد، حتى إن أحدهم وصفه بأنه "أحمق".

"مصيرنا لا تقرره"

مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، رد على الأكاديمي الإماراتي بالقول: لا يحق لك ولا لغيرك تقرير مصير الشعب اليمني، كما لا يحق لي ولا لغيري تقرير مصير الشعب الإماراتي في حال طلبت إحدى الإمارات الصغيرة الانفصال عن دولة الإمارات.

وأضاف الرحبي: دعوا الشعب اليمني يقرر ماذا يريد بعيدا عن مزاجكم المتقلب. مؤكدا أن الجنوب (جنوب اليمن) ليس عيدروس، وليس الإرهابي هاني بن بريك، وهما رئيس ونائب ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي تشكل بدعم من أبوظبي أواسط العام 2017.



لا يحق لك ولا لغيرك تقرير مصير الشعب اليمني كما لا يحق لي ولا لغيري تقرير مصير الشعب الإماراتي في حال طلبت إحدى الإمارات الصغيرة الانفصال عن دولة الإمارات.

دعوا الشعب اليمني يقرر ماذا يريد بعيد عن مزاجكم المتقلب.

الجنوب ليس عيدروس وليس الإرهابي هاني بن بريك



"أحمق بهيئة استاذ"

من جهته، وصف الإعلامي اليمني، محمد الضبياني، عبدالخالق عبدالله بأنه أحمق على هيئة أستاذ علوم سياسية.

وقال عبر تويتر: أحمق على هيئة أستاذ علوم سياسية، خطابه مليء بالسخف والصفاقة، يتحدث بغطرسة مكذوبة، وأمانٍ هلامية.

وأضاف الضبياني أنهم "يقسمون بلاد الآخرين وفق هواهم المأزوم، ومساعيهم الفاجرة التي تصنع الموت لا الحياة، وتزرع الشوك، وتفخخ الأوطان بالضغينة والقتل والمليشيا ومشاريع التمزيق".

وأردف قائلا: "خبتم وخابت مساعيكم الخاطئة".

"اليمن ليس إرثا"

وفي سياق عاصفة التعليقات على تغريدة أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، قال الناشط اليمني خالد العلواني، إن بلاده "ليست جزءا من تركة الوالد حتى تقسمها وفقا لهواك".

وأضاف أن "شرعنة التشظي والنزعات الانفصالية سابقة، سيكون لها آثارها المدمرة على اليمن وأمن المنطقة".

كما خاطبه متسائلا: "هل تقبل أن ينادي اليمنيون بتقسيم الإمارات، أم إنه يحل لكم ما لا يحل لغيركم، وأين الشرعية التي يناصرها التحالف العربي؟".



"استعيدوا زوجة حاكم دبي"

فيما سخرت المدونة فاطمة المنصري من حديث السياسي الإماراتي، ودعته بتهكم إلى استعادة زوجة حاكم دبي.

وقالت: "أول استعيدوا زوجة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعدين تحدث عن اليمن".

"موقف رسمي للإمارات"

الصحفي والكاتب اليمني فهد سلطان، أكد أن ما تحدث به عبدالخالق عبدالله، لا يختلف عن موقف بلاده الرسمي.

وقال: "هذا موقف الإمارات الرسمي، وخرج إلى النور بوضوح، كان الشرفاء يتحدثون من وقت مبكر بأن للإمارات أهدافا لا علاقة لها بدعم الشرعية".

وأكد أن هذا التصريح "يجب أن يؤخذ بعين الجدية ولو كان اتخاذ الموقف متأخرا". مشيرا إلى أن "الأحزمة والتفخيخ للبلاد ودعم الحوثي يجب أن يكون مقابله موقف واضح".

واختتم رده: "معركة وجود".



"طارئو الجغرافيا"

فيما الكاتب والباحث السياسي اليمني نبيل البكيري، ذّكر الأكاديمي المقرب من ابن زايد بأن "التاريخ لا يقرر مصيره طارئ".

وقال في خضم رده: "التاريخ لا يقرر مصيره طارئو الجغرافيا والوجود، فضلا عن الأقزام ومُحْدَثُو النعمة".

وتابع مخاطبا بالقول: "يا دوك، لا تذهب بعيدا يا كسنجر شواطئ الراحة".

وشدد البكيري على أن اليمن "ستبقى جمهورية موحدة شاء من شاء وأبى من أبى".