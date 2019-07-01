الديوان الملكي يكشف حقيقية وفاة شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز

الإثنين 29 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قالت صحف سعودية إن الأمير بندر بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، توفي اليوم الأحد.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، نبأ الوفاة، مساء اليوم الأحد، وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نشرته جريدة الرياض السعودية:"انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غد الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."

ويعد الأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود.

ولم يتقلد الأمير الراحل أي منصب رسمي في الدولة.

ونعى عدد من الأمراء الأمير بندر بن عبد العزيز، منهم الأمير قيصل بن تركي بن فيصل "رحم الله سيدى والدى الأمير بندر بن عبد العزيز"، وأرفق ذلك بالأدعية للراحل.