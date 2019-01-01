صلاح يتلقى انتقادات لاذعة عقب تهنئته منتخب مصر لكرة اليد

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حرص نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، "محمد صلاح"، على تهنئة لاعبي منتخب شباب مصر لكرة اليد، عقب تتويجهم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم 2019 "تحت 21 سنة" بإسبانيا.
وغرد "صلاح" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد. إنجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما".
ونجح المنتخب المصري لكرة اليد في الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما تغلب على نظيره البرتغالي، بنتيجة 37-27.
وتعد هذه هي (المرة الثانية) التي يفوز فيها الفراعنة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد نسخة عام 1999، مع العلم أنهم احتلوا المركز الرابع (مرتين) أيضاً، كما توجوا باللقب (مرة واحدة) بنسخة عام 1993، كأول وأخر منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.
وتلقى هداف ليفربول عبر تغريدته انتقادات لاذعة من الجماهير المصرية الحزينة من نتائج منتخب بلادها الأول لكرة القدم بقيادة "صلاح"، وخروجه من دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا "كان 2019".