آخر الاخبار

الديوان الملكي يكشف حقيقية وفاة شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز صلاح يتلقى انتقادات لاذعة عقب تهنئته منتخب مصر لكرة اليد صدور أوامر جديدة من نيابة الأموال تطالب «البنك المركزي» بهذه الإجراءات - وثيقة كورة تايم.. مبادرة قطرية تحصل على 11 جائزة محلية وعالمية Fujifilm تطلق كاميرا مراقبة بقدرات فائقة! (فيديو) اندلاع إشتباكات عنيفة بـ«عدن»..وهذه حصيلة القتلى والجرحى الامارات تستفز اليمنيين وتعلن ”لن يكون هناك يمن واحد بعد اليوم“ نجل شقيق الرئيس الراحل ”طارق صالح“ يتعهد بتحرير ”صنعاء“ الحريق يلتهم آبار ”صافر“ النفطية بمأرب ومصادر تروي لـ”مأرب برس“ تفاصيل هجوم مسلح استهدف الآبار اغتيال شقيق قيادي اصلاحي بارز وتفاصيل مرعبة عن عملية الاغتيال ومصير القتلة -شاهد

سبأفون .. أصالة وتواصل

كورة تايم.. مبادرة قطرية تحصل على 11 جائزة محلية وعالمية

الأحد 28 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 228

نجحت مبادرة "كورة تايم" القطرية في الفوز بجائزة عالمية هي الثانية لها خلال هذا العام، نظراً لجهودها في تعزيز صحة الشباب القطري من خلال ممارسة كرة القدم.

وحصلت "كورة تايم" على جائزة "التميز" الفضية العالمية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع الرياضة، ضمن فئة الالتزام المجتمعي.

وكانت المبادرة قد نالت جائزة "أفضل برنامج مجتمعي"، خلال القمة العالمية الـ11 لجوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات التي عقدت في ماليزيا، في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وعلق الأمين العام لاتحاد الكرة القطري، "منصور الأنصاري": "هذه المبادرة استقطبت أكثر من 100 ألف فتى وفتاة لممارسة التمارين الرياضية فحسب، وساعدت 95% من المشاركين على تخفيض مؤشر كتلة الجسم لديه".

وبهذه الجائزة يرتفع عدد التكريمات المحلية والعالمية التي نالتها "كورة تايم" إلى 11، وذلك منذ إطلاقها عام 2012، ومنها جائزة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "حلم آسيا" في فئة المسؤولية الاجتماعية عامي 2014 و2016، وتستعد "شل قطر" والاتحاد القطري لكرة القدم حالياً لإطلاق الموسم الثامن لهذه المبادرة.

وتحشد دولة قطر كافة جهودها استعداداً لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كأول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف هذا العرس الرياضي العالمي الكبير.

إقراء أيضاً
صلاح يتلقى انتقادات لاذعة عقب تهنئته منتخب مصر لكرة اليد
أتلتيكو يهين ريال مدريد ويسقطه بسباعية
صلاح يرفض ريال مدريد ويوفنتوس بحثاً عن اللقب المفقود
تقارير: المحكمة الرياضية تتجه لإعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا
أسطورة الجزائر مُنبهرٌ ببطل كأس أفريقيا 2019
برشلونة واللاعبون الفرنسيون... قصة حب من الطرفين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس