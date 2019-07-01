Fujifilm تطلق كاميرا مراقبة بقدرات فائقة! (فيديو)

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كشفت Fujifilm الشهيرة عن كاميرا مراقبة جديدة بقدرات تصوير فائقة تمكنها من قراءة الأرقام على لوحة السيارة من بعد 1000 متر.
وأوضح مطورو هذه الكاميرا أن قدرتها العالية على تصوير الأشياء بدقة من مسافات بعيدة سببه أنها زودت بأنظمة تقريب للصورة بقدرة x40، فضلا عن أبعاد بؤرية لعدساتها تتراوح ما بين 20 و80 ملم.
كما يصل مدى حساسية هذه الكاميرا iso إلى 819200 وفق معايير التصوير الاحترافية، ما يمكنها من التقاط صور عالية الدقة في الظلام وظروف الطقس السيئة وأثناء وجود الضباب، ويمكن مستخدميها من ملاحظة حركة شخص ما على بعد 3 كيلومترات.
كما أتت SX800 الجديدة بأنظمة أوتوماتيكية لتثبيت اللقطة أثناء اهتزازها، تعمل على تثبيت الصورة كل 0.3 ثانية، إذ يمكنها العمل ككاميرا مراقبة محمولة على الآليات والسيارات، أو ككاميرا مراقبة خارجية لا تتأثر بظروف الطقس السيئة كالرياح العاتية.